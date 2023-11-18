Выездной туризм: как выбрать место для отдыха на новогодних праздниках

Что лучше: изба или палатка с комфортными условиями?

В России набирают обороты новые форматы модульных отелей в России. Среди них — избинг, глэмпинг и кемпинг. Подробнее о них рассказала общественный деятель, руководитель проектов девелоперской компании «Слово групп», руководитель парк-отеля «Plus Residence» Елизавета Жукова в беседе с «Известиями».

Избинг — это отдых в избах. Суть в том, что туристы могут пожить в новой или восстановленной старой избе площадью в 40 квадратных метров. Для гостей в жилищах создаются все условия стандартного номера. Такой вид туризма особенно популярен в Ивановской и Ярославской областях.

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Глэмпинг подразумевает отдых на природе. Гости живут в палатках с комфортными условиями. Глэмпинг очень популярен в Тульской, Тверской и Калужской областях.

А кемпинг — отдых в легко возводимых конструкциях. Условия, правда, в них менее комфортные, чем в глэмпинге. Высококлассные кемпинги есть во многих регионах, но особенно популярны они на Алтае и Байкале.

Жукова отметила, что сейчас выездной туризм дорогой. Например, цены на отдых за границей сильно взлетели, в том числе из-за курса доллара и евро к рублю. Поэтому популярность внутреннего туризма в России продолжает расти, а вышеперечисленные форматы — «нечто новое для наших туристов, и как все новое — особенно привлекательное».

В январские праздники будут популярны избинг и глэмпинг. Бюджет отдыха в таких форматах составит от 20-30 тысяч рублей за сутки. Как правило, их выбирают семьи с детьми.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России прогнозируется рост цен на турпутевки с 2024 года.