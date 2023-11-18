Тела двух российских туристов обнаружены в долине Парвати в Индии

Тела двух граждан РФ были найдены в Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш. Как сообщает The Times of India 18 ноября, погибшими оказались 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева, которых нашли в термальном бассейне в Терги, недалеко от Маникарана.

На запястьях мужчины обнаружены порезы, лица пары распухли. По заявлению Известий, в посольстве РФ в Индии подобные обстоятельства смерти российских туристов называют «неординарными». Необходимо провести ряд определенных мероприятий, чтобы выяснить все нюансы обстоятельств смерти россиян.

The Times of India также упоминает, что рядом с телами обнаружены мобильные телефоны, паспорта погибших и записка, предположительно написанная Анной Ранцевой, в которой содержится просьба отправить принадлежавший ей телефон ее семье. В другой записке, по сообщению газеты — просьба вернуть вещи Белецкого и Ранцевой в российское посольство. Полиция рассматривает возможность парного самоубийства, а также передозировки наркотиками, которые достаточно распространены в долине Парвати.

«Изначально мы подозревали, что это двойное убийство, но, обнаружив записи, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве. Это также может быть случай передозировки наркотиков. Мы проверяем все версии», — заявили в полиции.

Тела россиян направлены на вскрытие в правительственную больницу «Куллу». На данный момент правоохранительные органы сообщают о сборе доказательств и обещают скорое раскрытие дела.

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