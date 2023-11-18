«Опять одна»: экс-супруга Серова вновь расходится с любимым мужчиной

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 93 0

Бывшая жена Серова Елена Стебенева вновь разводится

«Опять одна»: экс-супруга Серова вновь расходится с любимым мужчиной

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Вместе с бизнесменом Максимом они прожили больше десяти лет.

Елена Стебенева и во второй раз не смогла обрести женское счастье — бывшая жена Александра Серова поделилась с фанатами, что расходится со своим новым возлюбленным. Вместе с бизнесменом Максимом они прожили больше десяти лет, однако сохранить отношения паре не удалось.

Бывшая гимнастка достаточно часто делится с аудиторией подробностями личной жизни. В этот раз она также откровенно высказалась о потере любимого — Стебенева называет расставание «смертью» и сравнивает с «атомным взрывом».

«Вы просто не представляете себе, как мне больно открыться сейчас. Мне так больно, что внутри все горит. Опять и опять», — рассказала Елена.

Несмотря на то, что пара сильно любила друг друга, другого выхода, кроме как закончить отношения, не нашлось. По словам спортсменки, их любовь на самом деле была очень тяжелой и изматывающей. Причиной неудавшегося брака Стебенева считает саму себя: свою созависимость от Максима. Звезда также отметила, что вернуть былое не считает возможным — совсем скоро бывшие возлюбленные навсегда разъедутся.

«Что делать дальше? Как жить? Искать себя, любить себя, не позволять управлять вами. Просто жить», — предложила она.

Сложно предугадать, останется ли пара в хороших отношениях друг с другом. С Александром Серовым Елена рассталась не на позитивной ноте: певцу не удалось простить бывшую супругу. Ранее он говорил, что слишком много вкладывался в их брак, а жена этого совсем не ценила.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Александра Серова крестила сына Макара.

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