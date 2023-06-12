Дочь Александра Серова крестила сына Макара

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Дочь Александра Серова Мишель крестила сына Макара

Дочь Александра Серова крестила сына Макара

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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О торжестве девушка рассказала в своем личном блоге.

У дочери народного артиста России Александра Серова Мишель в феврале 2022 года родился сын. Мальчика назвали Макаром.

В пятницу, 9 июня, ребенка крестили. Об этом рассказала дочь певца в своем личном блоге. Девушка опубликовала фотографии с церемонии и подписала их.

«9 июня мы покрестили нашего сына Макара и вечером отмечали это событие в кругу близких», — написала дочь музыкального исполнителя.

Но даже после церемонии Мишель Серова не показала лицо своего сына. Так девушка оберегает Макара от посторонних глаз. На торжестве были муж Мишель Серовой и ее дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь музыкального исполнителя пожаловалась на проблемы со здоровьем. Мишель Серова обратилась в клинику. Там ей подобрали лечение от недуга. На теле девушки появилась крапивница. Проблема появилась после того, как девушка и ее супруг поели японских гедза.

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