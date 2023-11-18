Бизнес-форум «Поколение» открылся в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Он призван объединить на своей площадке молодых бизнесменов и крупнейших предпринимателей страны.

Бизнес-форум «Поколение» открылся в Москве

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Бизнес-форум «Поколение», призванный объединить на своей площадке молодых бизнесменов и крупнейших предпринимателей страны, стартовал в Москве 18 ноября.

В числе спикеров заявлены председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Темы — разнообразные, обсуждают в том числе роль женщин в бизнесе.

«Когда мы проводили несколько лет подряд конкурсы на лучшие бизнес-проекты, в которых лидируют женщины, удивило, насколько разнообразна палитра. Это далеко не салоны красоты, не детские сады. Например, девушка, достаточно хрупкая, управляла огромным заводом, где производили станки», — напомнила Бакальчук.

Форум призван объединить молодых предпринимателей, которые вносят значительный вклад развитие российского бизнес-климата, а также определяют направление его развития.

«Миссия форума — дать молодым талантам возможности для развития: качественный нетворкинг, создание бизнес-партнерств, знакомство с деятельностью различных организаций», — отметил глава Центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

Мероприятие проходит при поддержке фонда «Россконгресс», Ассоциации стратегических инициатив и бизнес-сообщества Y Club. Напомним, предыдущий форум «Время молодых», который проводился этими организациями, собрал 400 человек.

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