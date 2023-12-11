Опасный деликатес: врач назвал допустимую порцию красной икры

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 5 0

Гастроэнтеролог Логинов: чрезмерное потребление красной икры опасно для человека

Опасный деликатес: врач назвал допустимую порцию красной икры

Фото: www.globallookpress.com / rgb fotografie

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Красная икра богата полезными веществами и микроэлементами, но при переедании грозит неприятными последствиями для организма.

В преддверии Нового года врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов предостерег россиян от чрезмерного употребления красной икры. Он рассказал о допустимой норме, которая не принесет вреда организму. По его словам, в день будет достаточно не более двух-трех чайных ложек.

Однако если человек позволит себе съесть больше допустимой нормы в день, вероятней всего, он столкнется с неприятными последствиями.

«Чрезмерное потребление икры может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Она содержит в себе много соли и консервантов, которые вызывают отеки в организме», — цитирует специалиста Газета.ру.

Кроме того, детям до трех лет лучше вообще не давать красную икру, так как детский, еще непривыкший к такой тяжелой пище желудок может просто отторгнуть деликатес.

«До этого возраста органы ЖКТ у ребенка не сформированы окончательно, а икра — очень тяжелый продукт», — добавил гастроэнтеролог.

Чтобы Новый год и дальнейшие затяжные каникулы не омрачились плохим самочувствием, медик рекомендует отдавать предпочтение слабосоленой икре, не имеющей консервантов.

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