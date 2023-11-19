Финские военные у границ России: что происходит и угрожает ли это стране

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию.

К границе с РФ прибыли финские военные. Для российской стороны угроз не наблюдается. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в штабе ЗВО Минобороны.

В штабе оборонного ведомства рассказали, что к государственной границе прибыли небольшие подразделения, состоящие из военных инженеров. Перед ними стоит задача построить дополнительные заграждения на стороне Финляндии.

«Какой-либо угрозы они не представляют», — прокомментировал собеседник.

Начальник контрольно-пропускного пункта «Вартиус» Йоуко Киннунен ранее также подтвердил, что представители Сил обороны страны окажут помощь пограничникам, которые возводят «временные барьеры».

Несколькими днями ранее, 18 ноября, финские власти закрыли четыре из восьми КПП, ближайшие к Санкт-Петербургу, на границе с РФ. Премьер-министр страны Петтери Орпо отметил, что пришлось действовать решительно, чтобы стабилизировать ситуацию на восточном фронте. По его словам, Хельсинки якобы удалось зафиксировать подтверждения того, что «власти иностранного государства или другие субъекты» содействовали незаконной миграции в Финляндию.

Уточняется, что барьеры возводятся на оставшихся работающих пунктах пресечения границы с Россией.

Финляндия также начала приостанавливать работу пункта «Вартиус» из-за «перегруза». Местное издание Itlalehti писало, что за сутки на КПП прибыли 67 просителей убежища. Также сообщалось о группе беженцев, у которых были проблемы с документами.

Ранее 5-tv.ru писал, что пограничники на границе Финляндии и РФ применили газ против 30 велосипедистов.