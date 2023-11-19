Отчим подозреваемого в убийстве друга в Ачинске рассказал о своем пасынке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 593 0

Мальчики дружили несколько лет. Что могло стать причиной жестокой расправы?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; 5-tv.ru

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В Красноярском крае, в городе Ачинск, был убит 12-летний мальчик. Его тело нашли в реке Мазулька. Главный подозреваемый — это его 11-летний друг. Он уже сознался в содеянном. Но мама погибшего мальчика уверена, что ребенка заставили взять на себя ответственность. Она считает, что ее сына убил отчим его друга. Именно с ним корреспонденту «Известий» Владиславу Тамошаускасу удалось поговорить. В беседе мужчина назвал своего пасынка «положительным ребенком». Также он заявил, что в день трагедии он сам находился на работе.

«Я же говорю, на работе был. Как он здесь оказался, что они здесь делали, что произошло — я не знаю», — сказал отчим.

Он заявил, что был шокирован происшествием. По его словам, он не знал убитого и никогда не видел его у них дома. Но соседи говорят, что дети дружили пять лет.

«Я его вообще не знаю, я его в доме у нас ни разу не видел. Ну, пять лет они дружили. Я его не видел ни разу в доме», — сказал мужчина.

Сам мужчина был судим по статье 204 УК РФ (о коммерческом подкупе).

По версии следствия, погибший мальчик пришел домой к своему другу. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Тогда второй взял в сенях топор и нанес ему удар в область затылочной части головы. После вынес тело в огород, погрузил в тележку, вывез к реке и сбросил в воду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое подозреваемых в убийстве семьи в Волоновахе задержаны.

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