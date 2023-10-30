Двое подозреваемых в убийстве семьи в Волновахе задержаны

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 312 0

В частном доме накануне обнаружили девять тел с огнестрельными ранениями.

Двое подозреваемых в убийстве семьи в Волновахе задержаны

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Rehder

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Задержаны два подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе. Выяснилось, что они - военнослужащие с Дальнего Востока, службу проходили по контракту. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более человек». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

Накануне стало известно, что семью с детьми в городе Волноваха Донецкой Народной Республики (ДНР) убили во время семейного праздника. По словам местных жителей, в доме в тот день собралось много родственников, так как был день рождения детей. В целом, семья была неконфликтной и благополучной.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей Волновахи 28 октября. Тела убитых с огнестрельными ранениями обнаружили в помещении частного дома. Среди десяти жертв было два ребенка. В данный момент с подозреваемые оставлены в отдел, с ними проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее 5-tv.ru пообщался с соседями убитой в Волновахе семьи.

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