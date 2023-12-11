Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен: а вы знали?

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 0

Специалисты отмечают, что одни и те же мелодии могут вызвать умственную отсталость.

Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен: а вы знали?

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Прослушивание новогодних песен негативно влияет на психическое здоровье человека. Такой точки зрения придерживаются ученые. Специалисты утверждают, что одна и та же музыка изначально поднимает настроение, а впоследствии и вовсе может спровоцировать умственную отсталость, пишет портал Business Insider.

В частности, ученые подвергли анализу композиции Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» и Майкла Бубле «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas». Выяснилось, что повторное прослушивание этих хитов вводит людей в скуку и раздражение. Человеческий мозг перенасыщается, нарушается концентрация внимания, усиливается стресс.

Специалисты уверены, что новогодние песни лишний раз напоминают людям о предстоящих финансовых расходах.

«Сотрудники магазинов должны отключать рождественскую музыку, потому что, если они этого не сделают, это действительно мешает вам сосредоточиться на чем-то еще… Вы просто тратите всю свою энергию, пытаясь не слышать то, что вы слышите», — сказала клинический психолог Линда Блэр.

В период новогодней и рождественской суеты исследоватли рекомендуют запасаться берушами и отвлекать себя при помощи зимних ароматов — запаха сосны и корицы.

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