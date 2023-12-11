Неприятный запах изо рта может сигнализировать о…

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 2 0

Не стоит игнорировать «крики» организма: не забывайте о визитах к врачу!

Неприятный запах изо рта может сигнализировать о…

Фото: Depositphotos / kleberpicui

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Неприятный запах изо рта может говорить об инфицировании коронавирусом, который когда-то унес жизни миллионы жизней по всему миру. Это один из выявленных и довольно частых симптомов COVID-19, рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

«Вялость, слабость, изможденность какая-то, тяжесть в голове, неприятный запах изо рта, безусловно, может стать симптомом заражения коронавирусом. При условии, что COVID-19 ударил по бронхолегочной системе, но так, по сути, у всех и бывает», — заявил он.

Впрочем, дурной аромат изо рта часто является последствием самых разных заболеваний бронхолегочной системы, речь не только о COVID-19, пишет «Ридус».

«Если у человека есть трахеит, бронхит, воспаление легких, пневмония неважно какого течения, значит есть повышенное количество микрофлоры легочной, превышающей норму. Именно ее разложение провоцирует неприятный запах», — пояснил доктор Зайцев.

Но если пахнет изо рта не постоянно, а только при выдохе, то с наибольшей вероятностью речь идет именно о коронавирусе. Если присутствуют также другие характерные симптомы COVID-19, то сомнений у опытного ЛОРа практически не возникает.

Однако провериться у специалиста и сдать анализы нужно, ведь существует немало других заболеваний, о которых говорит неприятный запах изо рта. Также не лишним будет визит к стоматологу. Зачастую болит не горло, а зубы, а неприятный запах изо рта вызван другими факторами.

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