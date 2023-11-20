Неслыханный успех: рожденным в каком году людям суждено стать богатыми

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 576 0

2024 год — начало нового жизненного цикла. В этот период доходы некоторых из нас могут в несколько раз приумножиться.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

С 4 февраля 2024 года начинается новый жизненный цикл, который будет длиться 20 лет, до 2044 года. Этот период отразится на каждом из нас — изменения грядут во всех сферах жизни.

Но не стоит этого бояться. Это прекрасное время для возможностей. Кроме того, определенная категория людей даже сможет разбогатеть. Но какая именно? Об этом рассказала консультант международного уровня Китайской астрологии «Бацзы» и фэншуй Алия Ахмеджанова.

«Возможность заработать ожидает людей, рожденных в 1969 году, 78-м, 85-м, 86-м, 95-м, 2001 и 2010 года рождения», — рассказала специалист эксклюзивно для 5-tv.ru.

Ахмеджанова посоветовала этой категории людей начать проявлять больше активности, брать инициативу в свои руки, стремиться занимать лидирующие позиции.

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Прежде 5-tv.ru сообщал, что в 2024-м на смену Эре Рыб, царствующей два предшествующих тысячелетия, наступает Эра Водолея. В эпоху Рыб многие зарабатывали деньги на нелюбимой работе. Однако уже в следующем году наступает время истины. Новый период поможет человеку раскрыть свои таланты, сформировать личное богатство. Причем как материальное, так и духовное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рассчитать вероятность разбогатеть по дате рождения.

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