Погибла от пули в собственной квартире: кто убил актрису Зою Федорову

Убийство артистки потрясло СССР. Дело нераскрыто по сей день.

Заслуженная артистка РСФСР Зоя Федорова блистала на экранах советского кино. Но судьба обошлась с ней жестоко. В 1981 году ее застрелили из немецкого пистолета Sauer в ее собственной квартире. Но как такое могло произойти? Об этом рассказало издание KP.RU.

Кадр из х/ф «Подруги», реж. Лев Арнштам, 1935 г.

Любовные связи

Ходили слухи, что актриса работала на КГБ и крутилась в кругах московских спекулянтов драгоценностями и антиквариатом. Но также ее всегда окружали серьезные мужчины.

Федорова встречалась с летчиком Иваном Клещевым. Но пилот погиб во время Великой Отечественной войне в 1942 году.

По слухам, она также состояла в романтических отношениях с генеральным комиссаром государственной безопасности Лаврентием Берией.

А в 1945 году, на приеме в посольстве США, она познакомилась с американским дипломатом Джексоном Тэйтом. У них закрутился роман и позже актриса забеременела. За это дипломата выслали из СССР. А в 1946 году актрису посадили в колонию на 25 лет, но выйти она смогла через восемь лет. Ее обвинили в критике руководителей партии и борьбе за свержение советской власти. Тогда ходили слухи, что артистка хотела переехать в США. После освобождения она смогла воссоединиться с дочкой и восстановить карьеру актрисы.



Кадр из х/ф «Свадьба», реж. Исидор Анненский, 1944 г.

Загадочное убийство

Уже в 71 год актриса вновь задумалась об эмиграции, все в те же Штаты. Там жила ее дочь и внучка. Актриса даже продала дачу ради переезда. Но мечте не суждено было сбыться.

Как говорят, она никогда не пускала к себе незнакомых людей. Поэтому, скорее всего, расправился с ней тот, кому она доверяла.

Когда актриса разговаривала по телефону, ей выстрелили в затылок из немецкого пистолета. Пуля прошла навылет. Убийца зачесал волосы Федоровой так, чтобы они закрыли ее рану. Также из дома пропало все ценное.

Сообщалось, что незадолго до смерти актрисе присылали ее фотографии, на которых был выколот левый глаз. Перед смертью она рассказала дочери, что ее собираются убить.



Кадр из х/ф «Девушка без адреса», реж. Эльдар Рязанов, 1957 г.

Кто и за что убил актрису?

Существует несколько версий гибели Федоровой. Одна из первых гласит о том, что те самые «друзья» из КГБ вернулись, чтобы наказать актрису за желание уехать из страны.

Вторая версия связана с тем, что ее могли ликвидировать люди из бриллиантовой мафии. На это указывает резкий переезд актрисы из скромной двухкомнатной квартиры в роскошные апартаменты на Кутузовском проспекте. Еще один довод — это огромное количество контактов в телефонной книге. Их было более двух тысяч. Естественно, следствие не смогло отследить каждый номер.

Но также и существует и третья версия — актрису просто могли ограбить. Но так или иначе до сих пор неизвестно, за что убили Федорову и кто это сделал.

© РИА Новости / Давид Шоломович

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа детективов из США раскрыла личность неуловимого Зодиака.