Дружбе конец? Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Украина из-за блокировки КПП на границе с Польшей готовит иски в суд

Дружбе конец? Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Польские перевозчики в рамках протеста заблокировали несколько КПП еще в начале месяца. Ситуацию не удалось разрешить до сих пор.

Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу. Как сообщает издание «Укринформ», ссылаясь на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина.

В начале месяца польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским коллегам, а также введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских дальнобойщиков, отмененные после начала спецоперации.

Так, Балин назвал ситуацию «критической».

«Адвокаты получили две задачи. Первая — как можно быстрее разрешить ситуацию. Вторая — выяснить, кто виноват и кто будет платить за этот ущерб», — сказал он.

Сейчас на границе образовались многокилометровые очереди из фур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:21
Дружбе конец? Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака
2:46
Уберите документы: алкоголь и табак позволят покупать без паспорта в 2024 году
2:20
Важен личный пример: как помочь ребенку справиться со стрессом
1:54
Внимание на аквариум! В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» нашли киноляп
1:34
«Могу сделать так, что не узнают»: Киркоров хочет выпустить экспериментальный альбом

Сейчас читают

Погибла от пули в собственной квартире: кто убил актрису Зою Федорову
Неслыханный успех: рожденным в каком году людям суждено стать богатыми
«Коренной перелом»: как кассетные бомбы РБК-500 повлияют на ход спецоперации
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд