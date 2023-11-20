Дружбе конец? Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы

Польские перевозчики в рамках протеста заблокировали несколько КПП еще в начале месяца. Ситуацию не удалось разрешить до сих пор.

Украина и Польша начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу. Как сообщает издание «Укринформ», ссылаясь на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимира Балина.

В начале месяца польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским коллегам, а также введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских дальнобойщиков, отмененные после начала спецоперации.

Так, Балин назвал ситуацию «критической».

«Адвокаты получили две задачи. Первая — как можно быстрее разрешить ситуацию. Вторая — выяснить, кто виноват и кто будет платить за этот ущерб», — сказал он.

Сейчас на границе образовались многокилометровые очереди из фур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему польские дальнобойщики рискуют остаться без работы из-за украинцев.