Пожар в деревянном доме под Тюменью унес жизни троих детей

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В Тюменской области при пожаре в деревянном доме погибли трое детей

Фото, видео: Моргунов Денис / ТАСС; 5-tv.ru

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Огонь быстро охватил 100 квадратных метров здания.

В Тюменской области при пожаре погибли трое детей. Сначала загорелась квартира на первом этаже деревянного дома. Но дым быстро распространился по всему подъезду. И позже этажом выше обнаружили тела трех мальчиков восьми, 11-ти и 15-ти лет. Все они отравились угарным газом. Их мать и еще двое детей находятся сейчас в больнице.

Пожар на площадки 100 квадратных метров потушен. На вызов приезжали два десятка спасателей и несколько единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажиры рейсового автобуса в Сочи едва не сгорели заживо. Машина вспыхнула во время движения. Шофер быстро среагировал и остановился. Пассажиры успели выбежать на улицу еще до того, как пламя охватило салон. Сам автобус выгорел дотла.

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