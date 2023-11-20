Ветеранам-блокадникам направят единовременную выплату: как ее получить

Такое решение приняло правительство к 80-летию полного освобождения города на Неве от фашистской блокады.

Ветераны-блокадники получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Такое решение приняло правительство к 80-летию полного освобождения города на Неве от фашистской блокады.

Памятную дату будут отмечать 27 января. Всего на поддержку ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», направят более трех миллиардов рублей. Деньги получат почти 60 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге показали эмблему 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Основным символом композиции стали пересекающиеся лучи прожекторов, которые так часто появлялись в небе блокадного Ленинграда.

Они словно подсвечивают цифру 80. Эмблема выполнена в красно-белых цветах.