Не разгадывайте ребусы: на Западе боятся российских выборов?

В следующем году между Китаем и США разногласия сохранятся — предрекает влиятельный журнал The Economist, который, по традиции, в конце уходящего года представляют прогноз-ребус. И там Байден и Си — затылком друг к другу. А Путин и Зеленский — лицом к друг другу. Намекают на переговоры? Выдают желаемое за действительное?

Расшифровывать чужие ребусы, как гадать на кофейной гуще. В прогнозе на 2023 год The Economist в центр мировой политики помещал премьер-министра Италии и президента Тайваня, которые ничем не отметились. А в 2022 году в принципе фокус делали на COVID и новых штаммах, а грянула СВО и Зеленский замелькал.

Так что прогнозы — как в анекдоте: «Какова вероятность встретить на улице динозавра? 50 на 50 — может, встретишь, может, нет».

В одном, пожалуй, прогнозисты The Economist правы — 2024 год будет «год выборов»: президентские кампании намечены в США, России, Франции, Бразилии и Аргентине, в Индии — определят премьер-министра. Всего 70 стран этот процесс затронет.

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