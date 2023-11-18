Сваха Роза Сябитова объяснила Ольге Бузовой, как найти хорошего мужа

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Сваха Роза Сябитова дала телеведущей Ольге Бузовой совет по поиску мужа

Сваха Роза Сябитова объяснила Ольге Бузовой, как найти хорошего мужа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитая сводница объяснила, почему звезда «Дома-2» так долго не может устроить личную жизнь.

Телеведущая Роза Сябитова, гордо носящая звание главной свахи страны, взялась за Ольгу Бузову. В шоу Павла Воли сводница сердец дала звезде реалити-шоу «Дом-2», а еще певице, актрисе, ведущей и бизнесвумен важный совет. Суть его, прямо говоря, заключается именно в количестве сфер деятельности, которые покоряет Бузова. Их слишком много, и достойного мужа искать попросту некогда.

Ольга развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году. Расставание сопровождалось скандалом, публичным выяснением отношений, страсти кипели, а спортсмен уже бронировал тур на Мальдивы с новой пассией Анастасией Костенко. Сегодня она — жена, которая ждет от Тарасова четвертого ребенка. Бузова раскрыла новые отношения в 2019-м, избранником стал блогер и рэпер Давид Манукян. В 2021-м прогремел еще один скандальный разрыв. С тех пор артистка одна, по крайней мере официально.

По словам Розы Сябитовой, Ольга Бузова — ее боль. Потому что и умница, и красавица, и целеустремленная. Вот только поискам мужа совсем не посвящает времени — все время работает. Сваха уверена, что поющей ведущей пора сделать паузу и всерьез заняться устройством личной жизни.

«Всего достигла сама, более того, стрессоустойчива, что мне очень нравится, но работает 24/7… Найти мужа — как найти хорошую работу, и собеседования — как свидания, на это нужны и время, и усилие, и деньги, в том числе, а она работает», — посетовала Сябитова.

Найти спутника жизни и создать семью — для многих женщин даже сегодня, при наличии множества возможностей, именно в этом смысл жизни. На что только не идут некоторые дамы ради мужчин! Богатые, знаменитые и прекрасные тоже. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд увеличивал грудь ради своих избранников.

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