Тролли в интернете: что заставляет людей писать гадости в соцсетях

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Психолог Максимова: в интернете пишут гадости люди с психологическими проблемами

Тролли в интернете: что заставляет людей писать гадости в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / Isai Hernandez

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Что побуждает человека писать оскорбления незнакомым людям?

Троллингом в интернете, как правило, занимаются люди с накопленной агрессией, заявила психолог Алина Максимова. По ее словам, это помогает им выплеснуть накопившийся негатив на незнакомого человека, нежели сорваться на близкого.

Например, они могут таить обиду на начальника, но что-то высказать ему боятся, поскольку переживают, что потеряют работу. Агрессия продолжает накапливаться внутри. И тогда человек начинает вымещать злость на стороне — в сети.

Также причина агрессивного поведения человека в интернете может крыться в его комплексах или в желании выделиться таким путем.

«Чаще всего это люди с какими-то неразрешенными психологическими проблемами. Человек спокойный, счастливый, удовлетворенный жизнью, с критическим мышлением вряд ли будет нападать на другого», — сказала специалист в беседе с изданием NEWS.ru.

Вплоть до уголовного дела. Как бороться с оскорблениями в интернете

Наиболее остро на хейт в интернете реагируют еще не сформированные личности — подростки. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, сайт от создателей сериала «Плакса» поможет в борьбе с буллингом.

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