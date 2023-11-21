Инфекционный коктейль: в регионах России зафиксирована вспышка коклюша
В регионах России зафиксирована вспышка коклюша
Фото, видео: dpa/picture-alliance / TASS; 5-tv.ru
Лучшей профилактикой врачи называют прививки.
В Петербурге растет заболеваемость коклюшем. Как выяснили «Известия», инфекцию стали выявлять на 10% чаще, если сравнивать с прошлым годом.
А в лидерах по приросту — Татарстан, Челябинск и Томская область. Коклюш — острая инфекция, отличается сильным и продолжительным кашлем.
К ней также могут присоединяться грипп, коронавирус и ОРВИ. Ослабленному организму все это грозит осложнениями, в первую очередь — пневмонией.
Лучшей профилактикой врачи называют прививки. Проходить ревакцинацию советуют раз в пять-десять лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в осенне-зимний период времени особенно обостряются различные заболевания. В первую очередь — инфекционного характера.
Одним из наиболее опасных считается коклюш. Но мифов вокруг него немало.
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