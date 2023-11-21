Инфекционный коктейль: в регионах России зафиксирована вспышка коклюша

Эфирная новость 57 0

В регионах России зафиксирована вспышка коклюша

Фото, видео: dpa/picture-alliance / TASS; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Лучшей профилактикой врачи называют прививки.

В Петербурге растет заболеваемость коклюшем. Как выяснили «Известия», инфекцию стали выявлять на 10% чаще, если сравнивать с прошлым годом.

А в лидерах по приросту — Татарстан, Челябинск и Томская область. Коклюш — острая инфекция, отличается сильным и продолжительным кашлем.

К ней также могут присоединяться грипп, коронавирус и ОРВИ. Ослабленному организму все это грозит осложнениями, в первую очередь — пневмонией.

Лучшей профилактикой врачи называют прививки. Проходить ревакцинацию советуют раз в пять-десять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в осенне-зимний период времени особенно обостряются различные заболевания. В первую очередь — инфекционного характера.

Одним из наиболее опасных считается коклюш. Но мифов вокруг него немало. 

-9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:19
Небо перекрыто: как работают комплексы «Тор-М2» в зоне спецоперации
13:12
«Изощренная форма»: Владимиру Зеленскому предрекли трагичный финал
13:05
Решение есть: как правильно заводить машину в мороз, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт
12:59
«Этой…» — Джо Байден перепутал Тейлор Свифт и Бритни Спирс
12:56
«Ждуны затаились»: в ЦИК заявили о начале работы с целью срыва выборов в РФ
12:51
«Восстановить доверие»: НАТО указали на необходимость пойти на сделку с Россией

Сейчас читают

Умерла актриса из фильма «Соломенная шляпка» Здена Гадрболцова
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд