«Эротический фильм 70-х годов»: Захарова поделилась рецензией на статью Борреля

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42 0

Захарова: название статьи Борреля напоминает эротический фильм 1970-х годов

«Эротический фильм 70-х годов»: Захарова поделилась рецензией на статью Борреля

Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Причем же здесь Украина?

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель опубликовал новую статью про Украину «In the eye of the hurricane» (В центре бури. — Прим. ред.). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала сходство ее названия с одним эротическим фильмом 1970-х годов.

В материале Боррель пишет о необходимости принятия Украины в ЕС. По его словам, интеграция в союз станет гарантом безопасности для Киева.

Содержание статьи внимание Захаровой как-то не привлекло, а вот ее название она посчитала интересным. Дипломат напомнила, что так в английском варианте назывался испано-итальянский эротический фильм 1971-го года «El ojo del huracán».

«Когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года. Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало», — прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале.

Картина повествует о молодой и богатой женщине, которая разводится с заботливым мужем ради интрижки. После этого ее неоднократно пытаются убить и периодически насилуют.

«Казалось бы, причем здесь Украина?..» — задает наводящий вопрос представитель дипломатического ведомства.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Ожидается, что формальное решение по этому вопросу будет принято в рамках саммита в Брюсселе, который состоится 14–15 декабря. Все члены союза должны одобрить решение для его принятия.

Примечательно, что не все так скоро ждут новых членов, в частности Украину, в Евросоюзе. Нидерланды не хотят интеграции стран в союз даже к 2030-му году. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что европейские государства просто не готовы к этому. Быстрое расширение Евросоюза он назвал неразумным.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдавия, Грузия и шесть стран Западных Балкан. По словам Рютте, их интеграция будет крайне сложной, ведь внутри стран придется провести множественные реформы — они должны соответствовать «тысячам условий» Евросоюза, и уступок не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Зурабишвили сделала заявление о вступлении Грузии и Украины в ЕС.

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