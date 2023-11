«Эротический фильм 70-х годов»: Захарова поделилась рецензией на статью Борреля

Причем же здесь Украина?

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель опубликовал новую статью про Украину «In the eye of the hurricane» (В центре бури. — Прим. ред.). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала сходство ее названия с одним эротическим фильмом 1970-х годов.

В материале Боррель пишет о необходимости принятия Украины в ЕС. По его словам, интеграция в союз станет гарантом безопасности для Киева.

Содержание статьи внимание Захаровой как-то не привлекло, а вот ее название она посчитала интересным. Дипломат напомнила, что так в английском варианте назывался испано-итальянский эротический фильм 1971-го года «El ojo del huracán».

«Когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года. Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало», — прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале.

Картина повествует о молодой и богатой женщине, которая разводится с заботливым мужем ради интрижки. После этого ее неоднократно пытаются убить и периодически насилуют.

«Казалось бы, причем здесь Украина?..» — задает наводящий вопрос представитель дипломатического ведомства.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Ожидается, что формальное решение по этому вопросу будет принято в рамках саммита в Брюсселе, который состоится 14–15 декабря. Все члены союза должны одобрить решение для его принятия.

Примечательно, что не все так скоро ждут новых членов, в частности Украину, в Евросоюзе. Нидерланды не хотят интеграции стран в союз даже к 2030-му году. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что европейские государства просто не готовы к этому. Быстрое расширение Евросоюза он назвал неразумным.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдавия, Грузия и шесть стран Западных Балкан. По словам Рютте, их интеграция будет крайне сложной, ведь внутри стран придется провести множественные реформы — они должны соответствовать «тысячам условий» Евросоюза, и уступок не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Зурабишвили сделала заявление о вступлении Грузии и Украины в ЕС.