Тимоша готов к приключениям: московский манул зажировался, и вот для чего

Как животное реагирует на изменение погоды и что будет, если жировки не будет?

Манул из московского зоопарка по кличке Тимофей готов к зиме. Судя по видео — он основательно нагуливал жир.

При обычном весе около двух — сейчас он весит больше шести килограммов. И теперь замето округлившийся хищник неспешно прогуливается в открытом вольере.

В столице уже холодно — по ощущениям все -15. Но манул благодаря густому подшерстку не мерзнет. В природе эти дикие коты способны переносить морозы до -50.