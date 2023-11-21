Тимоша готов к приключениям: московский манул зажировался, и вот для чего

Эфирная новость 13 0

В Московском зоопарке манул Тимофей зажировался к зиме

Фото, видео: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Как животное реагирует на изменение погоды и что будет, если жировки не будет?

Манул из московского зоопарка по кличке Тимофей готов к зиме. Судя по видео — он основательно нагуливал жир.

При обычном весе около двух — сейчас он весит больше шести килограммов. И теперь замето округлившийся хищник неспешно прогуливается в открытом вольере.

В столице уже холодно — по ощущениям все -15. Но манул благодаря густому подшерстку не мерзнет. В природе эти дикие коты способны переносить морозы до -50.

-9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.50
-0.62 96.66
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:23
Тимоша готов к приключениям: московский манул зажировался, и вот для чего
19:12
Какие симптомы указывают на образование тромба в мозге
18:49
Дава купил огромную квартиру в центре Москвы: сколько она стоит?
18:31
«Срочно сообщите»: в Японии заявили, что КНДР запустила ракету со спутником
18:15
«В отличие от многих»: Митя Фомин прошелся по любителям спеть под «фанеру»
17:59
Все флоты и Каспийскую флотилию подчинят главкому ВМФ России

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд