Любимые пуанты Майи Плисецкой продадут на аукционе в Петербурге

Эфирная новость 19 0

Среди лотов будут и другие интересные вещи. Например, пиджак Жириновского.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Примерить пиджак Владимира Жириновского предлагают всем желающим. Одежду знаменитого политика выставили на аукционе, который пройдет в Петербурге. Начальная цена лота — 200 тысяч рублей, но в ходе торгов может существенно вырасти. Ведь это — вещь с историей.

Пиджак Владимир Вольфович носил, пока не пообещал подарить избирателю. Так он достался жителю Подмосковья вместе с пожеланиями на бланке Государственной думы. Бумага, кстати, прилагается.

Среди других интересных лотов аукциона — пуанты Майи Плисецкой, автограф Виктора Цоя и редкая фотография Че Гевары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шляпа-двууголка, которая принадлежала французскому императору Наполеону I Бонапарту, ушла с молотка за рекордную сумму.

-10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.87
-0.63 96.26
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
«Уже никто не узнает»: как Подольская спокойно гуляет по городу, несмотря на популярность
7:24
Новая попытка: принц Гарри надумал как можно скорее помириться с Карлом III
7:12
В Перу автобус с людьми упал с обрыва
7:00
Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВМС Украины в Черном море
6:53
Любимые пуанты Майи Плисецкой продадут на аукционе в Петербурге
6:41
Младше на 15 лет: Алика Смехова вышла в свет обнимку с накаченным красавцем

Сейчас читают

Умирал на глазах у сотен: жители Сызрани чудом спасли сбежавшего...
Азаров заявил, что события 2014 года на Украине надо обстоятельно изучать: «Такое случается раз в 300 лет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд