Цветы повсюду: жители Кузбасса прощаются с экс-губернатором Аманом Тулеевым

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 162 0

Церемония прощания с экс-главой Кузбасса Тулеевым началась в Музыкальном театре

Фото, видео: Данил Айкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Он возглавил Кемеровскую область в тяжелое время, сумев вывести регион из кризиса.

В Музыкальном театре Кузбасса имени А. Боброва началась церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

Возле театра образовалась огромная очередь из людей. Они пришли с венками и живыми цветами. В числе желающих проститься есть как жители региона, так и депутаты, министры, члены регионального правительства, городских властей, ветеранских организаций и молодежь.

В холле их всех встречает фотография с Тулеевым, у которой продолжают накапливаться цветы. Пришедшие медленно прибывают на сцену, где так же висят снимки бывшего губернатора.

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Нынешний губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев тоже прибыл на церемонию прощания. В настоящий момент он находится рядом с родственниками Амана Тулеева.

О смерти Амана Тулеева стало известно в понедельник, 20 ноября. Трагическую новость сообщил действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Губернатор отметил, что отметил, что Тулеев возглавил Кемеровскую область в тяжелое время, когда «шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса».

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. После стал членом Совета народных депутатов Кузбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал Амана Тулеева человеком государственного масштаба.

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