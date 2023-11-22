«Остановки дыхания»: почему по утрам болит голова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 30 0

Сомнолог Царева: голова по утрам может болеть из-за отсутствия режима

«Остановки дыхания»: почему по утрам болит голова

Фото: www.globallookpress.com / Michael Boland

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О каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать это состояние?

Многие люди сталкиваются с головными болями по утрам — зачастую мы не обращаем на это внимания, однако пробуждение с дискомфортом в голове на ровном месте не возникает. Врач-сомнолог Елена Царева назвала радио Sputnik возможные причины этого.

Так, дело в том, что многое зависит от фазы сна: во время глубокой фазы проснуться в разы тяжелее, чем в конце или начале цикла. Именно отсюда возникает плохое самочувствие, в том числе и головные боли.

Кроме того, на это может сильно влиять отсутствие режима, так как организм «находится в хронической адаптации к смене часовых настроек», делится эксперт. Однако если даже при соблюдении правильного и здорового режима сна человека все же не прекращают терзать головные боли, то это причина записаться к специалисту, считает Царева.

«Также головные боли могут быть следствием повышения артериального давления, и к этому также могут приводить остановки дыхания во сне», — объясняет врач.

Еще одной причиной «тяжелой» головы по утрам может быть сопротивление организма. Например, категорическое нежелание «встать и что-то делать», что достаточно часто наблюдается при ментальных заболеваниях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему люди начинают бояться яркого света.

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