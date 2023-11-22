«Новые стратегические решения»: как изменится жизнь России в 2024 году

Эксперты полагают, что изменения могут произойти после выборов президента в следующем году.

В России будут приняты новые стратегические решения в 2024 году, спрогнозировали эксперты компании «Минченко консалтинг», предоставив отчет «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0».

Специалисты ожидают, что решения могут быть приняты после выборов президента, а затем они определят контекст региональных выборов.

«После проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением спецоперации (СВО), так и с экономической перестройкой», — говорится в отчете.

Эксперты отмечают и самые влиятельные факторы — рост цен, колебания национальной валюты, новый законопроект о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора, борьба губернаторов за возможность встроиться в федеральную кампанию со своей собственной повесткой и другие.

Выборы президента России в 2024 году

Напомним, выборы президента России, согласно действующему законодательству, должны состояться в марте 2024 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что, несмотря на это, пока не было даже официальных заявлений о начале предвыборной кампании.

Сам Владимир Путин во время участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на соответствующий вопрос, призвал дождаться решения парламента о назначении выборов. В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, работа по диксредитации выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года, уже началась.