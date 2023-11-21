«Ждуны затаились»: в ЦИК заявили о начале работы с целью срыва выборов в РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Памфилова: подонки и ждуны начали работу по дискредитации выборов президента РФ

«Ждуны затаились»: в ЦИК заявили о начале работы с целью срыва выборов в РФ

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Заявлено об этом было в ходе конференции, проходящей в МГУ в рамках XIII Московской юридической недели.

Работа по диксредитации выборов президента России, которые пройдут в марте 2024 года, уже началась. Причастные к ней люди являются «подонками», считает председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. С таким заявлением она выступила на международной научно-практической конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы».

«Подонки, которые не просто уехали [из России], отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать [предстоящие] выборы. И уже работают и там, и здесь, ждуны осевшие не спят, просто затаились», — сказала Памфилова на мероприятии, которое проходит в МГУ имени Ломоносова в рамках XIII Московской юридической недели.

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Выборы президента России в 2024 году

Напомним, выборы президента России, согласно действующему законодательству, должны состояться в марте 2024 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что, несмотря на это, пока не было даже официальных заявлений о начале предвыборной кампании.

Сам Владимир Путин во время участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на соответствующий вопрос, призвал дождаться решения парламента о назначении выборов. В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о будущем России и следующем лидере.

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