Быстро устает: малышка-панда из Московского зоопарка учится вставать на лапы

Сотрудники зоопарка следят за всей семьей и регулярно проводят осмотр бамбуковых медведей.

В Московском зоопарке малышка-панда делает первые попытки встать на лапы, но очень быстро устает и предпочитает лежать в листве. Детеныш появился на свет в конце августа, за три месяца подрос и немного окреп.

Сотрудники зоопарка следят за всей семьей и проводят осмотр бамбуковых медведей. Жуи показывает врачу зубы — с ними все в полном порядке. У медведя проверили давление, взяли кровь на анализы и сделали УЗИ внутренних органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что манул из Московского зоопарка по кличке Тимофей готов к зиме. Судя по видео — он основательно нагуливал жир.

При обычном весе около двух — сейчас он весит больше шести килограммов. И теперь замето округлившийся хищник неспешно прогуливается в открытом вольере.