Наследники Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Дети музыканта до сих пор борются за наследство покойного.

Наследники Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Старшие дети покойного музыканта Александра Градского подали апелляцию по иску о разделе имущества. На это обратило внимание издание «Страсти».

Рассмотрение дела по наследству артиста продолжится в ближайшее время. Третья супруга музыканта Ольга Градская предъявила права на совместно нажитое имущество.

Они были замужем с 1980 до 2001 год, однако после развода женщина не претендовала на деньги и недвижимость. Старшие дети Градского от нее также остались недовольны.

Даниил и Мария получили дом в элитном поселке и участки земли площадью четыре тысячи квадратных метров в Московской области. Также наследникам досталась квартира в столице, но этого им оказалось мало.

Ольга, Даниил и Мария подали апелляцию и теперь ждут решения суда. Они хотят заполучить еще больше наследства от умершего в 2021 году музыканта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Александра Градского.

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