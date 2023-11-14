«Нашу семью ограбили»: кому достанется наследство Александра Градского

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Рита Миронова
Рита Миронова 51 0

Дети Александра Градского продолжают бороться за его имущество

«Нашу семью ограбили»: кому достанется наследство Александра Градского

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Тема:
Умер Александр Градский

Артист ушел из жизни почти два года назад. Все это время его близкие делили огромное наследство мэтра.

Судебные тяжбы за наследство Александра Градского продолжаются. При жизни Градский не успел составить завещание, но, как уже позже выяснилось, расписался с Мариной Коташенко за месяц до смерти. Поэтому вдова, воспитывающая от мэтра двоих сыновей, и претендует на большую часть имущества.

«По сути, нашу семью ограбили уже несколько раз и продолжают это делать. Надеюсь, виновные будут наказаны. Первое ограбление случилось за день до описи имущества — тогда хотели вскрывать сейфы. А второе — сразу после того, как я подал на гражданские права», — цитирует сына Градского StarHit.

Пока Даниил вместе с сестрой Марией пытается отвоевать квартиру, где жил Градский, его последняя женя Марина живет в роскошном коттедже и уверят всех в своей экономности.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 года. Ухудшение здоровья исполнителя спровоцировал COVID-19. Градский не хотел верить в опасность этой болезни и, пока хватало сил, ездил на съемки телешоу.

Певец испытывал нехватку кислорода и задыхался, но работа для него была важнее здоровья. Когда становилось совсем плохо, вызывал скорую, но от госпитализации отказывался. В итоге у Градского случился настолько тяжелый инсульт, что он умер, так и не придя в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о последних месяцах жизни Александра Градского.

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