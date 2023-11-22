Святое время: почему Ксения Бородина отказывается выступать в Новый год

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Алексей Панков
Алексей Панков 49 0

Ксения Бородина отказывается от корпоративов в новогоднюю ночь ради семьи

Святое время: почему Ксения Бородина отказывается выступать в Новый год

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезду не удастся позвать на мероприятие даже за крупные деньги.

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что никогда не работает в новогодние праздники. Знаменитость в беседе с KP.RU подчеркнула, что 31 декабря у нее закрыто для любых корпоративов, независимо от предлагаемой суммы вознаграждения.

«В новогодние праздники я никогда не работаю. Но я очень много работаю до этого периода. А 31 декабря у меня всегда закрыто для корпоративов, потому что это святое время для семьи», — отметила Бородина.

Знаменитость добавила, что готовиться к Новому году она начинает еще 20 ноября. Вместе с дочками — семилетней Теоной и 14-летней Марусей — Бородина украшает дом.

Совсем недавно звезда купила квартиру в Дубае — она мечтает проводить там зимы. Однако ее дети учатся в Москве, поэтому уезжать на столь продолжительное время за рубеж телеведущая не сможет.

Кроме того, недавно на съемках реалити-шоу Бородина провела полтора месяца в субтропиках. По признанию звезды, она успела соскучиться по «России-матушке».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина высказалась о слишком любвеобильных мужчинах.

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