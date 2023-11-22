Должно насторожить: главные признаки старения ногтей

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 45 0

Подолог Лапатина: с возрастом рост ногтей замедляется

Должно насторожить: главные признаки старения ногтей

Фото: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES

Читайте нас в: Дзен Новости

Как ухаживать за ними, чтобы предотвратить преждевременное увядание?

Ногти имеют свойство стареть, и при отсутствии должного ухода они могут преждевременно растерять молодость. Какие признаки говорят об этих возрастных изменениях, изданию aif.ru объяснила подолог Елена Лапатина.

По словам специалиста, здоровые молодые ногти блестят, выглядят ровными, имеют нежно-розовый цвет. Они эластичны, прозрачны и быстро растут.

При этом с возрастом их рост заметно замедляется. Вдобавок с течением жизни наблюдается эффект накопленного вредного воздействия на пластины — и это приводит к ломкости.

Также с годами начинает меняться их цвет — ногти могут стать бледными, также пожелтеть. Кроме того, могут появиться визуальные дефекты, в частности, полоски и бороздки.

Как обеспечить здоровье ногтей и замедлить старение

Чтобы ногти всегда были красивыми и здоровыми и не выдавали возраст человека с головой, нужно соблюдать ряд правил. В их числе — правильное сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек.

Курение приводит к спазму сосудов, так ногти недополучают питание. Также негативно на ногтевых пластинах сказывается и употребление спиртного.

Как отметила врач, требуется регулярный соответствующий уход, особенно чтобы предотвратить преждевременное старение. Важно делать маникюр, педикюр, пользоваться специальными кремами, укрепляющими пластины.

Не получится обойтись и без ухаживающих средств для кутикулы. При мытье посуды рекомендуются перчатки.

Осенью и зимой, в ветреную погоду также обязательно нужно защищать руки перчатками. Что касается ногтей на ногах, следует носить комфортную обувь — узкая и на высоких каблуках часто деформирует ногти. Лапатина также сообщила о необходимости приема специальных витаминов по назначению врача.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем могут сигнализировать трещины на стопах.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.16
0.29 96.15
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
«Запад не изобрел волшебного оружия»: почему переговоры были единственным спасением Украины
21:13
«Родится в любви»: Бузова сделала заявление о своей беременности
21:01
Все меняется: такси может резко подорожать из-за эксперимента с легализацией доходов
20:48
Путин поручил принять меры для наращивания объемов мяса птицы на рынке
20:36
«Полная и безоговорочная капитуляция»: что Зеленский может предложить России ради мира
20:23
Должно насторожить: главные признаки старения ногтей

Сейчас читают

30% украинок подвергались насилию со стороны работодателей в Польше
Путин призвал лидеров G20 подумать над прекращением трагедии на Украине
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд