«Это магия своего рода»: откуда Дмитрий Исхаков черпает новогоднее настроение

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 370 0

Дмитрий Исхаков с нетерпением ожидает увидеть украшенную к Новому году Москву

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Бывший супруг певицы Полины Гагариной занимается фотографией, поэтому он как никто другой знает, как сделать так, чтобы пространство вокруг заиграло новыми красками.

Фотограф и бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в преддверии Нового года, как и многие, находится в трепетном ожидании праздника. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он рассказал, какие чувства испытывает, глядя на Москву в ярких огнях.

«Я радуюсь, ведь это атмосфера, которую чтобы создать, нужно иметь и самому особый настрой, и много усилий приложить. Я понимаю, чего стоит так украсить город или витрины. Или создать всю эту атмосферу, настроение», — заявил он на премьере фильма «Дворец».

Для фотографа последние месяцы накануне Нового года — самые волшебные. Ведь он, как и многие россияне, предвкушает наступление праздника и всегда желает окунуться в эту сказку.

«Это магия своего рода, которую мы все ждем. Хотя, казалось бы, — это просто какая-то дата, но мы так во все это верим и так накачиваем этот день энергетическим волшебством, что для нас это правда становится каким-то волшебным праздником», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встречается Дмитрий Исхаков.

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