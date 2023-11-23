Колокольцев пообещал поделиться с Кубой опытом России в криминалистике

Россия будет развивать сотрудничество с Кубой в правоохранительной сфере, в том числе в области борьбы с киберпреступностью. Об этом в Гаване на переговорах со своим кубинским коллегой заявил Владимир Колокольцев. Это первый в истории официальный визит главы МВД России на остров Свободы.

«Те экономические трудности, которые сейчас переживает кубинское государство, они преодолимые. Россия оказывала помощь и всегда будет ее оказывать в преодолении этих трудностей, с которыми нашими кубинское товарищи сталкиваются в последнее время. Готовы к полному взаимодействию и в плане нашего накопленного опыта в криминалистической деятельности», — сказал Колокольцев.

В пригороде Гаваны Владимир Колокольцев возложил венок к Мемориалу советским воинам-интернационалистам, погибшим на Кубе. А в самой столице — посетил Центр Фиделя Кастро, где представлена уникальная коллекция материалов о легендарном команданте. В книге почетных гостей глава МВД оставил памятную запись.