«На грани нервного срыва»: певица Слава шокировала публику «прокуренным» голосом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Певицу Славу раскритиковали за прокуренный голос

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; Instagram* / nastya_slava

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В преддверии Нового года артистка решила открыться фанатам, анонсировав песню о своей жизни.

Певица Анастасия Сланевская, наиболее известная как Слава, в преддверии Нового года в социальной сети объявила о выходе новой песни под названием «На грани нервного срыва». Композиция будет посвящена произошедшим событиям вокруг знаменитости в текущем году: госпитализация из-за затяжного бронхита, возвращение к мужу Анатолию Данилецкому и конфликт со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.

Для своих поклонников она в социальной сети спела небольшой кусок из песни, но похвалы и одобрения не услышала.

«А голос-то не фонтан, хриплый, сорвала. Не на грани, а на донышке»;

«В песне голос звучит лучше, а так прям прокуренный», — сокрушаются фанаты.

Однако артистка не стала отвечать на недовольство некоторых фолловеров. Ведь она и так за последний год пережила немало потрясений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, до чего певицу Славу довел отказ от употребления алкоголя.

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«На грани нервного срыва»: певица Слава шокировала публику «прокуренным» голосом

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