В Петербурге наградили лучших медицинских психологов

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Комиссия конкурса выбрала победителей в шести номинациях.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Петербурге наградили лучших медицинских психологов. В конкурсе участвовали практикующие специалисты. Они представили жюри свои достижения. Например, новейшие методики лечения и реабилитации.

Также врачи рассказали о реальных клинических случаях и отзывах пациентов. Комиссия изучила проекты и выбрала победителей в шести номинациях.

«Мы делали ролик по нашему стационару, как проводим реабилитацию для пациентов с острым нарушением мозгового обращения. Люди поступают с явлениями стресса, очень напряженные, в тревоге, как дальше будет протекать их здоровье, как будет протекать их заболевание, и здесь психологическая помощь очень важна», — говорит заместитель главного врача по неврологии, руководитель регионального сосудистого центра Елизаветинской больницы Татьяна Сергеева.

Конкурс приурочили ко Дню психолога. В этом году его отметили впервые.

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