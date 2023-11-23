В Воронеже задержан украинец за подготовку убийства офицера ВС РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 45 0

Силовики установили, что мужчина был завербован представителями киевского режима и действовал по заданию.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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В Воронеже задержали агента украинских спецслужб, который готовил теракт в отношении высокопоставленного офицера Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Силовики установили, что 28-летний украинец был завербован в Харьковской области сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и готовился к теракту по заданию боевиков.

«Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийства путем закладки и подрыва взрывного устройства», — говорится в сообщении ФСБ.

После задержания преступника силовики обнаружили у него взрывного устройство массой более одного килограмма, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства, поддельный паспорт гражданина России. Предварительно, с помощью документа он планировал покинуть страну.

Кроме того, сотрудники ФСБ выяснили, что мужчина пользовался конспирацией — передвигался на велосипеде и носил одежду курьера.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный дал признательные показания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ингушетии ликвидировали пособника боевиков. При задержании он оказал вооруженное сопротивление силовикам.

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