«Положа руку на сердце»: чем займется киллер Пронин после выхода из колонии

|
Алексей Панков
Алексей Панков 13 0

Жена киллера Пронина призвала не беспокоиться из-за освобождения мужа

«Положа руку на сердце»: чем займется киллер Пронин после выхода из колонии

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

До криминальной карьеры печально известный преступник был спецназовцем.

Один из самых известных российских киллеров 90-х Олег Пронин, вошедший в историю криминального мира под прозвищем Аль Капоне, вышел из колонии спустя 24 лет заключения. Его супруга и по совместительству адвокат Наталья Куракина рассказала изданию KP.RU, чем ее возлюбленный займется на воле.

Она отметила, что людям не стоит беспокоиться из-за освобождения Пронина — он займется «чем-нибудь полезным». Куракина также добавила, что ее супруг не собирается менять внешность, чтобы избежать мести.

«Ничего такого даже не слышала. Я не думаю, что он может иметь какое-то отношение к таким людям. Говорю, положа вам руку на сердце», — говорит адвокат.

А вот отвечать на вопрос о совместном проживании Куракина не стала. По ее убеждению, это «никого не касается».

До попадания в Ореховскую ОПГ Пронин был спецназовцем. Мужчина «прославился» после хладнокровного убийства старшего следователя спецпрокуратуры Юрия Керезя. В течение нескольких дней киллер притворялся бездомным и следил за целью, а затем совершил преступление.

«Я простой крестьянин»: где скрывается от российского суда убийца Япончика

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киллер Александр Пустовалов, наиболее известный как Саша Солдат, также освободился из колонии. За годы в заключении он сильно изменился.

-8° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.12
-0.04 96.23
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:20
Умер звезда комедии «Ва-банк» и сериала «Ведьмак» Влодимеж Мусял
20:08
«Положа руку на сердце»: чем займется киллер Пронин после выхода из колонии
19:55
«Не приемлем терроризм»: Путин рассказал об операции ОДКБ «Наемник»
19:43
Солидная сумма: какую поддержку может получить семья при рождении ребенка в 2024 году
19:24
«Где мой дробовик?!» — почему Тим Бертон никогда не снимет продолжение «Кошмаров»
19:12
«Мы формулируем образы»: как научиться понимать скрытый смысл снов

Сейчас читают

Придется посидеть: что сейчас с инфоцыганом Аязом Шабутдиновым
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Вышел из тюрьмы и угодил на тот свет: история одного жестокого убийства
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд