«Ни один не явился»: польские чиновники не пришли к Моравецкому на заседание

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 608 0

RMF FM: ни один польский политик не приехал обсудить правительство с Моравецким

«Ни один не явился»: польские чиновники не пришли к Моравецкому на заседание

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

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Премьер ждал лидеров других политических сил республики для консультаций. Почему никто не пришел на встречу?

Ни один из представителей польских парламентских партий не посетил консультации премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который формирует новый кабинет министров. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Лидеры польских партий получили приглашение от премьера, чтобы обсудить вопросы, касающиеся правительства.

«Ни один из приглашенных политиков не явился к Моравецкому», — говорится в сообщении.

Новый состав парламента уже приступил к работе после недавних парламентских выборов в Польше. Серьезного успеха добилась оппозиционная партия бывшего руководителя Европейского совета Дональда Туска «Гражданская коалиция». У нее сейчас 157 мест в сейме.

Таким образом, партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского утратила большинство в сейме, оставив за собой 194 места. Партия «Третий путь» получила 65 мест, а «Левые» — 26. Еще 18 мест — у «Конфедерации».

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша заявила о получении рекордной партии оружия от США.

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