МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова*

МВД РФ объявило в розыск 38-летнего политика-либертарианца и блогера Михаила Светова*. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства.

Светов является бывшим лидером Либертарианской партии и председателем движения «Гражданское общество». Как следует из базы данных МВД, он разыскивается по статье УК РФ. По какой именно — не уточняется.

В августе этого года СК РФ возбудил в отношении блогера уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко* в розыск.

* — признан иноагентом в России