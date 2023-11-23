МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова*

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

В августе этого года СК РФ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова*

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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МВД РФ объявило в розыск 38-летнего политика-либертарианца и блогера Михаила Светова*. Соответствующая информация появилась в базе розыска ведомства.

Светов является бывшим лидером Либертарианской партии и председателем движения «Гражданское общество». Как следует из базы данных МВД, он разыскивается по статье УК РФ. По какой именно — не уточняется.

В августе этого года СК РФ возбудил в отношении блогера уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко* в розыск.

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МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова*

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