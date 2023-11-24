«Покупала за сумасшедшие деньги»: почему Наталья Гулькина раздает свои шубы подругам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 132 0

Певица Наталья Гулькина бесплатно раздает свои шубы подругам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Певице совсем не жалко расставаться со своими вещами, не получая с этого ни копейки. И этому есть одна причина.

Экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталья Гулькина — щедрая душа. Она безвозмездно раздает подругам свои натуральные шубы. Но почему?

Дело в том, что артистка уже больше практикует вегетарианство. Поэтому и совесть не позволяет носить меховые изделия из норки, песца и других зверей.

«Я подруге подарила дорогущую норковую шубу, причем она с капюшоном из рыси. Это роскошная шуба, которую я несколько лет назад покупала за сумасшедшие деньги. А сейчас все что есть у меня из натурального меха — я раздаю своим подругам», — призналась Гулькина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на юбилее генерального директора телеканала Music Box Натальи Палиновой.

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Звезды российского шоу-бизнеса то и дело удивляют поклонников своими секретами или историями из личной жизни. Недавно певица Лолита рассказала, что в ее доме стоят фотографии 1903 года, на которых изображены ее родственники. И их она никогда не видела. Но после их смерти ей удается с ними общаться и даже получать помощь. Как такое возможно — читайте в нашем материале.

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«Покупала за сумасшедшие деньги»: почему Наталья Гулькина раздает свои шубы подругам

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