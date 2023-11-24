Дурной знак? Свет резко погас во время выступления Пашиняна

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Во время выступления Пашиняна на заседании правительства отключился свет

Фото, видео: JULIEN WARNAND / ТАСС; 5-tv.ru

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Когда зал погрузился во тьму, премьер Армении пришел в ярость. Под его горячую руку тотчас попали министры страны.

Никол Пашинян получил дурной знак. Прямо во время заседания правительства в зале погас свет. Тенью на лицо премьера легли воспоминания о том, что ровно то же самое происходило и с его предшественниками, которые постоянно требовали навести порядок с электропроводкой.

«Как можно десять лет давать поручения об одном и том же?! Электроснабжение в нашей стране некачественное, и в этом здании в кабинетах постоянно мигает. Мы все время говорим об этом, а вопрос не решается», — возмутился премьер Армении.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Пашиняна от необдуманных решений по дезинтеграции.

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