Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании 30-летней давности

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Эксл Роуз действительно совершил преступление? Или же это клевета?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hasan Bratic; 5-tv.ru

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Постаревшие модели способны на многое. Теперь это точно знает солист легендарной группы Guns N' Roses Эксл Роуз. Бывшая красотка из журналов для взрослых обвинила его в изнасиловании и побоях, якобы это было больше 30 лет назад.

Но главная интрига в том, что свой иск Шейла Кеннеди подала ровно за один день до прекращения действия так называемого Нью-Йоркского акта, позволяющего тем, кто пережил сексуальное насилие, обращаться в суд спустя много лет.

Как говорится, большие контракты давно позади, а счета сами себя не оплатят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшего супруга Кэти Перри допросила полиция из-за обвинений в сексуальном насилии.

 

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Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании 30-летней давности
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