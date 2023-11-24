Солиста Guns N' Roses обвинили в изнасиловании 30-летней давности
Эксл Роуз действительно совершил преступление? Или же это клевета?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hasan Bratic; 5-tv.ru
Постаревшие модели способны на многое. Теперь это точно знает солист легендарной группы Guns N' Roses Эксл Роуз. Бывшая красотка из журналов для взрослых обвинила его в изнасиловании и побоях, якобы это было больше 30 лет назад.
Но главная интрига в том, что свой иск Шейла Кеннеди подала ровно за один день до прекращения действия так называемого Нью-Йоркского акта, позволяющего тем, кто пережил сексуальное насилие, обращаться в суд спустя много лет.
Как говорится, большие контракты давно позади, а счета сами себя не оплатят.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшего супруга Кэти Перри допросила полиция из-за обвинений в сексуальном насилии.
Читайте также
85%
-0.04 96.23
0.08
Нашли ошибку?