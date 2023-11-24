Отношения накаляются: Украина направила ноту Польше из-за гибели водителей на границе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 31 0

Посольство Украины направило ноту в МИД Польши из-за гибели водителей на КПП

Отношения накаляются: Украина направила ноту Польше из-за гибели водителей на границе

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Забастовка польских перевозчиков на КПП продолжается уже почти месяц.

Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Польши в связи с гибелью уже второго дальнобойщика в длинной очереди на КПП на польско-украинской границе. Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

«Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств», — написал он в личном блоге.

Аналогичные сигналы украинское посольство направило в администрацию президента Польши и в МВД страны.

Забастовка польских перевозчиков длится уже практически месяц. Они заблокировали три основных КПП на границе с Украиной, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом украинским коллегам, а также введения обязательного разрешения на международные автоперевозки для украинских дальнобойщиков, отмененные после начала спецоперации.

Протесты уже дали себе знать. Так, на Украине начались перебои с продуктами и медикаментами из-за блокировки границы. Кроме того, Киев и Варшава в скором времени начнут судебные разбирательства из-за ущерба, нанесенного действиями польских дальнобойщиков.

Ранее рассказывал 5-tv.ru, что польские фермеры пригрозили присоединиться к забастовке дальнобойщиков.

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