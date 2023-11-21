Польские фермеры пригрозили присоединиться к забастовке дальнобойщиков из-за Украины

К забастовке польских дальнобойщиков, перекрывших границу украинским грузовикам, грозят присоединиться еще и фермеры. Работники польского сельского хозяйства также обвиняют украинских соседей в нечестной конкуренции.

И не исключают, что в дальнейшем к акциям протеста присоединятся и представители других профессий. На этом фоне очередь на границе увеличилась до трех тысяч фур — и продолжает расти.

А, по данным польских изданий, мирные протесты уже перерастают в открытое противостояние. Украинские дальнобойщики начали бить стекла и забрасывают фуры поляков камнями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине начались перебои с продуктами и медикаментами из-за блокировки границы польскими дальнобойщиками. Транспортные компании предупреждают, что согласованные ранее сроки больше неактуальны и даже не берутся называть новые.