Протесты с погромами охватили Дублин после нападения неизвестного на школьниц

Ирландцы превратили в поле боя улицы Дублина. Центр города буквально в огне. Сотни ультраправых активистов подожгли несколько автомобилей и городские автобусы, закидали магазины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Начались жесткие столкновения с полицией.

При этом градус только растет: власти вызвали на подкрепление армию. Однако дебоширов это не останавливает.

Массовые беспорядки и погромы начались после того, как мужчина совершил нападение с ножом на пятерых человек у школы в Дублине и ранил троих детей. По данным СМИ, преступник является выходцем из другой страны, однако имеет гражданство Ирландии и живет там уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы.