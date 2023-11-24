Голубых кровей? Как жили русские цари на самом деле

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 59 0

Императрица Александра Федоровна брала во Францию невскую воду

Голубых кровей? Как жили русские цари на самом деле

Фото: Репродукция ТАСС

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Что врач делал с зубами Александры Федоровны и почему Александр III брал корову с собой на яхту?

Большинство людей представляют себе эпоху Российской империи как нечто сказочное и волшебное, однако жизнь в то время значительно отличалась от привычной нам. Даже императоры не всегда могли позволить себе жизнь в комфортных условиях.

Порой им приходилось идти на некоторые жертвы и риски. Подробнее о частной жизни русских царей рассказывает издание KP.RU.

Королевское «недоверие» к еде

Репродукция ТАСС

Императоры зачастую действительно жили достаточно роскошно. Екатерина Великая могла позволить себе кухню на улице, а Александр III на своей яхте разместил отдельное помещение для коровы, чтобы в любое время иметь возможность пить свежее парное молоко.

Однако опасения насчет продовольствия все же были. Например, Николай I боялся распространенной в то время болезни — холеры, которая унесла жизни многих людей.

В 1848 году правитель отдал приказ больше не подавать к своему столу стерлядь, трюфели и мороженое. Государь знал о возможности заразиться и боялся подвергнуть опасности себя и свою семью.

Многие цари не доверяли «чужой» еде и питью, особенно заграницей. Александра Федоровна, проходя лечение во Франции, просила привозить в Ниццу воду из Невы, которую доставляли каждый день в особых ящиках со льдом. Александр III, путешествуя по финляндским шхерам, «заказывал» из дома апельсины и «чайный хлеб».

«Оправданные» опасения

Боялись еды не просто так — даже при дворе возникали случаи отправлений. В 1895 году произошла трагедия, которая поразила многих: 26 ноября после торжественного обеда георгиевских кавалеров в Зимнем дворце 63 человека скончались.

Специально созданная комиссия для расследования причин смерти вскоре пришла к выводу, что отравление произошло после употребления рыбных блюд, в которых содержался особый яд. В явствах также был «холерный яд» — последствие недавней эпидемии в столице.

«Болезненная» медицина

Репродукция ТАСС

Помимо распространенной антисанитарии, не самой лучшей зачастую оказывалась и медицина — в особенности лечение зубов, которое проводилось без современной анестезии. Для Александры Федоровны подобный опыт стал не самым приятным. Судя по мемуарам и письмам, она страдала от невралгии тройничного нерва, которая обычно дает боли в глазу и других районах головы.

«Я почти не спала всю ночь из-за болей в лице… Чувствую себя совершенно одуревшей… Дантист… очень расстроен моими болями…» — описывала свое состояние супруга Николая II.

Дантистом Александры Федоровны был Сергей Кострицкий. По воспоминаниям императрицы, стоматолог пытался «убить» нерв в зубе, полагая, что это «успокоит» остальные нервы. Подобное лечение вызывало еще большую боль в глазу императрицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагической ситуации из жизни Александра III.

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