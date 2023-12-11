Как правильно подготовить организм к новогоднему обжорству

Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 0

Эндокринолог Филиппова: в новый год лучше воздержаться от обжорства

Как правильно подготовить организм к новогоднему обжорству

Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy; 5-tv.ru

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Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова дала несколько советов, чтобы новогодние гулянья не омрачились плохим самочувствием.

Так уж повелось, Новый год мы привыкли отмечать с размахом. На праздничный стол хочется поставить, кажется, все и сразу: и закуски, и горячее, и салаты, и десерт, и, конечно, куда без разнообразия алкоголя. Однако пир горой — не всегда означает, что праздник пройдет на «ура». В новогодних застолий, которые у некоторых людей, гуляющих по гостям целую неделю, врач-эндокринолог Татьяна Филиппова в интервью 5-tv.ru дала некоторые советы, как не переесть и не омрачить затяжные каникулы плохим самочувствием.

Первая рекомендация врача — даже если вы опасаетесь переесть в новогоднюю ночь, не стоит отказываться от приготовления любимых и традиционных блюд. Однако желательно, чтобы оно было одно. Если же вы не хотите отказываться от готовки большого разнообразия салатов и вторых блюд, то рекомендуется снизить их калорийность. Сделать это можно легко, исключив из ингредиентов майонез. Вместо него эксперт советует использовать другие заправки.

«В идеале это растительные масла для заправки салатов, либо же сметана или греческий йогурт, например», — объясняет врач.

Горячие блюда также могут стать менее калорийными и более полезными за счет изменения способа приготовления. Эндокринолог советует отдавать предпочтение тушению, запеканию, отвариванию, приготовлению на гриле. Все, кроме жарки.

Также на столе должны присутствовать свежие овощи и зелень. И чем их будет больше, тем лучше.

И главное — чем раньше после новогодней ночи вы вернетесь к своему привычному рациону, тем организму будет легче пережить новогоднее веселье.

«Продумайте утренние и дневные приемы пищи, чтобы к вечеру не было усиленного чувства голода», — отметила медик.

Помните, праздник это не только поглощение огромного количества еды, но и всевозможные активности. Потому чаще выходите из-за стола, танцуйте, гуляйте на свежем воздухе. И ни в коем случае, почувствовав тяжесть в желудке, не устраивайте разгрузочных дней. Они после таких масштабных застолий могут сработать вовсе не так, как надо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как безопасно запускать салют и фейерверк в новогоднюю ночь.

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