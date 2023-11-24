Более 120 тысяч специалистов: в Петербурге стартовал финал Всероссийского чемпионата по профмастерству

Эфирная новость 28 0

В Петербурге стартовал финал Всероссийского чемпионата по профмастерству

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Лучших из лучших ждут денежные премии!

Марафон профессий стартовал в петербургском «Экспофоруме». Там проходит Финал Всероссийского чемпионата по профмастерству. На первом этапе соревновались более 120 тысяч молодых специалистов со всей России. Отобрали почти 700 из 62 регионов страны. Это студенты колледжей и техникумов, есть даже старшеклассники.

Сегодня конкурсанты покажут свои навыки в самых разных сферах — медицине, строительстве, транспорте, айти. Отдельная категория для рабочих специальностей, престиж которых в последнее время заметно вырос. Площадки чемпионата осмотрели министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Это первый в нашей стране, первый наш чемпионат подготовки профессионального мастерства проводится именно в Санкт Петербурге. Поому что наш город это не только культурная столиуа, это еще и промышленная столица. Здесь очень много высокотехнологичных предприятий. И наша задача создать хорошие высококвалифицированные хорошооплачиваемые рабочие места», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Победители чемпионата получат денежные премии. За первое место — 300 тысяч рублей. Финалистам предложат и должности в крупных компаниях. Среди партнеров движения — госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», РЖД и другие.
Посетить мероприятие может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

-5° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.12
-0.04 96.23
0.08
Делай дело — будет результат: китайский гороскоп на неделю с 27 ноября по...

Последние новости

14:39
VK отметит День матери вместе с пользователями
14:36
Всерьез и надолго: зима в Москве началась метелями и снегопадами
14:20
В Херсонской области отменили режим ЧС, введенный из-за подрыва Каховской ГЭС
14:08
Более 120 тысяч специалистов: в Петербурге стартовал финал Всероссийского чемпионата по профмастерству
14:02
В усиленном режиме: в Петербурге отработали тактику борьбы с сугробами
13:46
«Американцы решают»: что будет делать Зеленский на фоне дестабилизации обстановки в стране

Сейчас читают

В Подмосковье задержали главу Ленинского района Алексея Спасского
Терпение на исходе: как ситуация на фронте повергла Зеленского в отчаяние
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд