Более 120 тысяч специалистов: в Петербурге стартовал финал Всероссийского чемпионата по профмастерству

Лучших из лучших ждут денежные премии!

Марафон профессий стартовал в петербургском «Экспофоруме». Там проходит Финал Всероссийского чемпионата по профмастерству. На первом этапе соревновались более 120 тысяч молодых специалистов со всей России. Отобрали почти 700 из 62 регионов страны. Это студенты колледжей и техникумов, есть даже старшеклассники.

Сегодня конкурсанты покажут свои навыки в самых разных сферах — медицине, строительстве, транспорте, айти. Отдельная категория для рабочих специальностей, престиж которых в последнее время заметно вырос. Площадки чемпионата осмотрели министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Это первый в нашей стране, первый наш чемпионат подготовки профессионального мастерства проводится именно в Санкт Петербурге. Поому что наш город это не только культурная столиуа, это еще и промышленная столица. Здесь очень много высокотехнологичных предприятий. И наша задача создать хорошие высококвалифицированные хорошооплачиваемые рабочие места», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Победители чемпионата получат денежные премии. За первое место — 300 тысяч рублей. Финалистам предложат и должности в крупных компаниях. Среди партнеров движения — госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», РЖД и другие.

Посетить мероприятие может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.