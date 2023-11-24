В Петербурге рассказали о передовых методах лечения спортивных травм

Российская медицина не стоит на месте. В культурной столице России представили новые методы лечения спортивных травм. Профессиональная дискуссия состоялась 24–25 ноября в формате конференции «Санкт-Петербургский клуб спортивных врачей». В рамках встречи присутствующие обсудили новые технологические разработки быстрого возвращения в спорт после перенесенных травм, а заодно затронули вопрос появления новых медицинских учреждений, призванных стоять на страже здоровья отечественных атлетов.

Мало кто из обывателей догадывается, что за успехами спортсменов любого уровня помимо тренировок и наставников стоит и грамотная работа врачей. Именно медики помогают спортсменам выстроить режим тренировок, обследований, питания, чтобы минимизировать риски развития заболеваний и повреждений, а если это все же произошло, чтобы выработать грамотную систему восстановления.

«Президент футбольного клуба „Барселона“ Жоан Лапорта как-то сказал, что успех команды на 30% зависит от качественной медицинской помощи. На мой взгляд, эта цифра может быть и выше. Неслучайно ведущие мировые клубы вкладывают колоссальные средства в спортивную медицину, которая сегодня стремительно развивается, позволяя улучшать результаты и продлевать карьеру игрока, тем самым влияя на результаты всей команды. На Олимпиаде, Чемпионатах мира и других топовых соревнованиях нередки случаи, когда ключевой спортсмен, благодаря усилиям врачей вернувшийся в игру после травмы, решает исход поединка. Безусловно, для победы команды важны многие факторы, но именно медицина стоит на страже здоровья игроков, а без хорошего здоровья высоких результатов в спорте быть просто не может», — рассказал Егор Валерьевич Козлов, к. м. н., главный врач сборной России по хоккею, главный врач ХК СКА.

Особое внимание в вопросах работы врачей со спортсменами стоит уделять профессиональному взаимодействию специалистов разных специальностей. По словам Владимира Евполова, врач по спортивной медицине, президент Международной федерации физиотерапевтов и реабилитологов, в разы эффективнее работа над травмой ведется, когда ее рассматривают как совокупную проблему. Полный анализ обстоятельств полученных повреждений, вплоть до времени, места и условий впоследствии позволяет предотвратить повторение ситуации, акцентировал внимание он.

«Любое повреждение, которое получает спортсмен, следует рассматривать не как изолированный процесс, а как комплексную проблему. Важно понимать, почему травма произошла: не было ли нарушений техники или режима, были ли предприняты меры профилактики, не пропустили ли мы недомогание, обострение хронического заболевания. Здесь переплетаются травматология, реабилитация, спортивная медицина и многие другие направления. И именно симбиоз знаний, технологий и подходов из разных областей медицины позволяет достичь наилучших результатов в сохранении здоровья спортсменов», — подчеркнул он.

На сегодняшний день российская медицина демонстрирует огромные успехи в вопросах развития отечественной индустрии. Так, уникальным для России центром спортивной медицины стала «СпортМедКлиника», открывшаяся 15 ноября в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Проект ГК «ММЦ» направлен на оказание спортсменкам комплексной медицинской заботы, которая полностью встроена в тренировочный процесс.

«Это первый в России специализированный медицинский центр для представителей индивидуального вида спорта. До сих пор медицинское сопровождение таких спортсменов обеспечивалось только на уровне сборных, теперь же поддержка будет оказываться даже самым юным атлетам. В Академии художественной гимнастики „Небесная грация“ Алины Кабаевой занимаются дети с 3 лет, и получая качественную врачебную помощь с самого начала своего пути, они смогут тренироваться с меньшим количеством травм и с большей эффективностью. По сути, это вклад в будущее отечественного спорта и нового поколения атлетов нашей страны», — отметил Дмитрий Олегович Воеводин, генеральный директор «СпортМедКлиники».